Im Herbst gehen APOCALYPTICA und EPICA auf gemeinsame "Epic Apocalypse Tour". Passend zur Tour wird EPICA im Herbst 2020 ein neues Album herausbringen. Begleitet werden die beiden Bands von den Finnen WHEEL aus Helsinki.





"The Epic Apocalypse Tour 2020"



21.10. CH Zürich – Komplex

22.10. CH Lausanne – Komplex

23.10. IT Mailand – Fabrique

25.10. HU Budapest – Barba Negra

26.10. CZ Brünn – Hala vodova

27.10. D München – Tonhalle

29.10. S Stockholm – Berns

30.10. N Oslo – Sentrum

31.10. DK Kopenhagen – Amager bio

02.11. D Hannover – Capitol

03.11. D Hamburg – Docks

04.11. D Berlin – Columbiahalle

06.11. PL Warschau – Progresja

08.11. D Leipzig – Haus Auensee

09.11. AT Wien – Gasometer

26.11. P Lissabonn – Coliseum

28.11. E Murcia – Gamma

29.11. E Madrid – La Riviera

30.11. E Barcelona – Razzmatazz

03.12. F Paris – Zenith

04.12. BE Brüssel – AB

05.12. UK London – Roundhouse

07.12. UK Bristol – O2 Academy

08.12. UK Glasgow – O2 Academy

09.12. UK Manchester – Academy

11.12. NL Amsterdam – AFAS Live

12.12. LUX Luxembourg – Den atelier

15.12. DE Köln – Carlswerk Victoria

16.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

17.12. DE Ludwigsburg – MHP Arena

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: apocalyptica epica the epic apocalypse tour tour 2020