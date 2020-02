Wie Metal Blade Records heute offiziell bekannt gibt, wird das lange erwartete Comebackalbum der kalifornischen Epiker CIRITH UNGOL rechtzeitig zu deren Doppelheadlinerauftritt beim "Keep It True"-Festival zu haben sein. Das fünfte Studioalbum der Band, ihr erstes seit vor neunundzwanzig Jahren "Paradise Lost" erschienen ist, wird den Titel "Forever Black" tragen, und das Artwork wird natürlich erneut Michael Moorcocks Romanheld Elric von Melniboné zieren, dieses Mal jedoch augenscheinlich extra von Michael Whelan für CIRITH UNGOL gemalt und nicht wie auf den bisherigen Alben als Zweitverwertung der Umschlagbilder der alten Romane.



Den ersten Song hält Metal Blade auch bereits auf der Künstlerseite bereit, und zwar ein kurzes, schnelles und explosiv-intensives neues Stück mit dem Titel 'Legions Arise', das - nach einem Intro - den Opener des Albums abgeben wird, und passender kann man sich lyrisch und musikalisch kaum zurückmelden. Band und Label versprechen ein in jeder Faser klassisches CIRITH UNGOL-Album und weitere bereits verratene Songtitel lassen auch nichts anderes erwarten. Das Lyrikvideo zu 'Legions Arise' hatte um 18:00 Uhr Premiere auf YouTube:





Hier die Liste der Titel auf "Forever Black":



1. The Call (1:04)

2. Legions Arise (3:19)

3. The Frost Monstreme (5:15)

4. The Fire Divine (3:51)

5. Stormbringer (5:58)

6. Fractus Promissum (4:08)

7. Nightmare (5:59)

8. Before Tomorrow (3:57)

9. Forever Black (5:34)

Die Legionen mögen sich gelassen freuen, denn wir sind uns nach dem Gehörten sehr sicher, dass keiner enttäuscht sein wird, wenn "Forever Black" am 24.04.2020 über Metal Blade in die Läden kommt. Vorbestellungen des Albums in allerlei Formaten sollen bald möglich sein, verfolgt hierzu bitte die Künstlerseite bei Metal Blade.



Legions Arise!