ARCH ENEMY, BEHEMOTH, CARCASS und UNTO OTHERS auf Tour

Ja, endlich! Ich darf wieder Tourdaten ankündigen, auch wenn es noch weit in der Zukunft ist! Aber dafür ist das eine wirklich mächtige Walze, die da auf uns einstürmt. Dreimal kraftvoller bis brachialer Death Metal von den Szenegrößen ARCH ENEMY und BEHEMOTH sowie den besonderen Gästen CARCASS und den eher weniger passenden, aber dafür umso genialeren UNTO OTHERS. Wer letztere nicht kennen sollte: Die Band hieß früher IDLE HANDS.

Säner Nergal von BEHEMOTH sagt: "Nach über einem Jahr ohne Live-Musik können wir uns keine bessere Rückkehr zu unseren geliebten Legionen vorstellen, als mit der Performance neuer Musik und einem Event für die Ewigkeit".

Ja, das nehme ich ihm sofort ab. Wir doch auch, oder? Holt euch schon mal Tickets:

2021-09-28 IE – Dublin, Olympia Theatre

2021-09-30 UK – Glasgow, O2 Academy Glasgow

2021-10-01 UK – Manchester, O2 Academy Manchester

2021-10-02 UK – Birmingham, O2 Academy Birmingham

2021-10-03 UK – London, O2 Academy Brixton

2021-10-05 FR – Paris, Le Zénith

2021-10-06 FR – Toulouse, Le Bikini

2021-10-08 PT – Lisbon, Sala Tejo

2021-10-09 ES – Madrid, Palacio Vistalegre

2021-10-10 ES – Barcelona, Palau Sant Jordi

2021-10-12 FR – Lyon, Le Radiant

2021-10-13 IT – Milano, Alcatraz

2021-10-15 DE – Berlin, Columbiahalle

2021-10-16 CZ – Prague, Tipsport Arena

2021-10-17 PL – Katowice, MCK

2021-10-19 HU – Budapest, Barba Negra

2021-10-20 AT – Wien, Gasometer

2021-10-22 DE – Ludwigsburg, MHP Arena

2021-10-23 NL – Den Bosch, Mainstage Brabanthallen

2021-10-24 BE – Brussels, Forest National

2021-10-26 CH – Zürich, Samsung Hall

2021-10-27 DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

2021-10-29 DE – München, Zenith

2021-10-30 DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

2021-10-31 DE – Hamburg, edel-optics.de Arena

2021-11-01 SE – Gothenburg, Partille Arena

2021-11-03 FI – Helsinki, Ice Hall

2021-11-05 SE – Stockholm, Annexet

2021-11-06 DK – Copenhagen, Forum