SUMMER BREEZE 2021: Nuclear Blast Label-Night

Wie es bereits schöne Tradition ist, wird es 2021 auf dem SUMMER BREEZE OPEN AIR in Dinkelsbühl am Mittwoch wieder die Nuclear Blast Label Night geben. 2020 hätte sie eigentlich zehnjährges Jubiläum gehabt, aber wir wissen ja alle, was geschehen ist. Dann feiern wir eben 2021, dafür wird es bestimmt doppelt so toll, denn immerhin reden wir von diesen Kapellen: TESTAMENT, EXODUS, PARADISE LOST, BENEDICTION und FLESHGOD APOCALYPSE.

NUCLEAR BLAST dazu: "2020 wäre das zehnjährige Jubiläum der Nuclear Blast Labelnacht auf dem Summer Breeze geworden. Aber unglücklicherweise wissen wir alle was passiert ist: das dunkelste Jahr in der Geschichte der Rock Festivals. Aber wir sind mehr als glücklich, dass Licht am Ende des Tunnels ist und bedanken uns bei allen Fans für eure Geduld.

Das nachgeholte Jubiläum werden wir gemeinsam mit TESTAMENT, PARADISE LOST und BENEDICTION feiern, die es kaum erwarten können ihre aktuellen Alben, die während des verdammten Corona Jahres erschienen sind, Live vorzustellen. Mit dabei sind auch die Thrash Titanen EXODUS und die Italienischen Death Metal Innovatoren FLESHGOD APOCALYPSE, die beide neue Songs im Gepäck haben. Es wird etwas ganz Besonderes!

Wir möchten uns bei dem gesamten Summer Breeze Team für die langjähriger Freundschaft bedanken und freuen uns tierisch mit euch allen wieder zu feiern.

Und noch mal der große Dank an die weltweite Metal Community, die auch in schwierigen Zeiten stark zusammengehalten hat. We are bonded by blood!"



Das SUMMER BREEZE ergänzt: "Mittlerweile ist sie längst etabliert, die Nuclear Blast Label Night auf dem SUMMER BREEZE. So schickt das Donzdorfer Label auch 2021 wieder eine ganze Latte an klangvollen Namen ins Rennen, um Euch den Festivalstart auf der T-Stage schwermetallisch zu versüßen.

Das SUMMER BREEZE 2021 wird vom 18. bis 21. August stattfinden und Tickets gibt es bereits für 149 Euro im Summer Breeze Ticketshop.