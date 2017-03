ARCH ENEMY: Neues Video

Am Freitag, 31. März, erscheint die Live-DVD/CD "As The Stages Burn" der Schweden ARCH ENEMY. Die Show wurde auf dem Wacken-Open-Air 2016 aufgenommen und mitgefilmt. Soundtechnisch hochwertiger Thrash Metal, optisch das größte und aufwändigste Konzert der bisherigen Bandgeschichte. Nach 'War Eternal' veröffentlichen Michael Amott und Konsorten nun mit 'Nemesis' das zweite Video der DVD.

Das Quintett kommt Ende März/Anfang April ebenfalls nach Deutschland, um die Veröffentlichung zu feiern. Seid dabei, wenn ARCH ENEMY folgende Klubs in folgenden Städten in Schutt und Asche legen wird.

30.03. - D - Bochum, Zeche (*) - bereits ausverkauft

31.03. - D - Leipzig, Hellraiser (*) - bereits ausverkauft

04.04. - D - Langen/Frankfurt, Neue Stadthalle (**)

05.04. - D - München, Backstage Werk (**)

06.04. - D - Saarbrücken, Garage (**)

09.04. - D - Ludwigsburg, Rockfabrik (**)

(*) mit THE HAUNTED

(**) mit THE HAUNTED & LACUNA COIL