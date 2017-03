ISAAC VACUUM: Debüt in den Startlöchern

Schweren, atmosphärischen Progressive Rock versprechen die Jungs von ISAAC VACUUM auf ihrem ersten Album "Lords", das am 18. März erscheinen wird und man bereits im Shop der Band vorbestellen kann. Ihr habt das Quartett vielleicht letztes Jahr auf einem der Konzerte mit THE INTERSPHERE, PORT NOIR oder THE HIRSCH EFFEKT gesehen.



Als Vorgeschmack gibt es hier den Titeltrack des Albums:





Quelle: Isaac Vacuum