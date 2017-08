ARGUS mit Video zum kommenden Album

Am 8. September wird das neue Album "From Fields Of Fire" (im Label Shop bereits vorbestellbar) der US Amerikaner erscheinen, die in unserer Redaktion viele Fans haben. Jetzt hat ihr Label Cruz Del Sur den Song 'You Are The Curse' als Lyricvideo hochgeladen. Hört euch das mal an, das knallt mächtig: Youtube.

Außerdem wird ARGUS zusammen mit HIGH SPIRITS auf Tour kommen. Das sollte man sich ansehen:

8. September: Dornbirn, AT,- Schlachthaus

9. September: Olte, CH – Coq D’Or

10. September: Münster, DE – Sputnikhalle

11. September: Marburg, DE – Trauma G-Werk

12. September: Oldenburg, DE – MTS Record Store

13. September: Hamburg, DE – Bambi Galore

14. September: Berlin, DE – Urban Spree

15. September: Weimar, DE – Kasseturm

16. September: Pückersreuth, DE – Storm Crusher Festival