ARIA bringt neues Live-Album

Die russischen Metalhelden ARIA (Ария) werden am 27. September ihr Live-Werk "Guest From The Shadow Kingdom" ("Гость из Царства Теней") veröffentlichen. Hier ist ein Video, dass den bombastischen Aufbau des Auftrittes zeigt: Youtube.

Die physische Doppel-CD wird auch eine DVD und diese Lieder enthalten:

1. Race For Glory (Гонка за славой)

2. Kill The Dragon (Убить дракона)

3. Hero Of Asphalt (Герой асфальта)

4. Era Of Lucifer (Эра Люцифера)

5. The Curse Of The Seas (Проклятье морей)

6. Colosseum (Колизей)

7. Baptism By Fire (Крещение огнём)

8. Varyag (Варяг)

9. Point Of No Return (Точка невозврата)

10. Let It Be (Пусть будет так)

11. The Calm (Штиль)

12. Executioner (Палач)

13. Antichrist (Антихрист)

14. Deception (Обман)

15. The Sky Will Find You (Небо тебя найдёт)

16. Night Shorter Than Day (Ночь короче дня)

17. Torero (Тореро)

18. Street Of Roses (Улица роз)

Digital wird das Album über die gängigen Plattformen erhältlich sein. Physisch werden wir auf Importe warten müssen, es sei denn, jemand, der russisch kann, bestellt die CDs über den Bandshop auf der Bandhomepage.