WALTARI ist zurück, Tour mit DOG EAT DOG

Die verrückten Finnen sind wieder da! Das Team um den exaltierten Sänger Kärtsy macht jetzt 'Postrock': Youtube.

Das Lied kann man sich hier digital holen. Ein neues Album ist für 2020 angekündigt, aber zuvor wird WALTARI noch als Opener für DOG EAT DOG (echt? ist das icht falsch herum?) duch unsere Lande touren. Hier sind die Tourdaten:

29.09.19 DE – OBERHAUSEN / KULTTEMPEL

01.10.19 DE – HAMBURG / KAISERKELLER

02.10.19 DE – BERLIN / MUSIK & FRIEDEN

03.10.19 PL – WARSAW / PROGRESJA

04.10.19 PL – BIELSKO / BIALA RUDEBOY

05.10.19 CZ – PRAGUE / MEET FACTORY

06.10.19 CZ – BRNO / FLEDA

08.10.19 AT – WIEN / VIPER ROOM

09.10.19 DE – MÜNCHEN / BACKSTAGE

10.10.19 CH – LANGENTHAL / OLD CAPITOL

11.10.19 BE – ANTWERP / TRIX

12.10.19 NL – HEERLEN / NIEUWE NOR

13.10.19 NL – HEERLEN / NIEUWE NOR

