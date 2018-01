ARMORED DAWN hat einen Vertrag und tourt mit SAXON

Die brasilianischen Power Metaller ARMORDE DAWN haben für ihr neues Album "Barbarians In Black" einen Vertrag bei AFM Records ergattern können. Hier ist die Tracklist der Scheibem, die am 23. Februar veröffentlicht wird:

1. Beware Of The Dragon

2. Bloodstone

3. Men Of Odin

4. Chance To Live Again

5. Unbreakable

6. Eyes Behind The Crow

7. Sail Away

8. Gods Of Metal

9. Survivor

10. Barbarians In Black

Passend zum Veröffentlichungstermin dürfen die Brasilianer auch SAXON bei vier Terminen supporten:

28.02. Saarbrücken (GER)

01.03. Hannover (GER)

02.03. Frankfurt (GER)

03.03. Dresden (GER)