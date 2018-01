HAVOK, DARKEST HOUR, CEPHALIC CARNAGE und HARLOTT schnüren eine Tour

Bock auf Bewegung vor der Bühne? Dieses Package lässt niemanden still stehen. Im April kommen HAVOK (US), DARKEST HOUR, CEPHALIC CARNAGE und HARLOTT um Wärme in die Clubs zu bringen. Hier sind die Tourdaten:

05.04.18 Germany Oberhausen @ Kulttempel

06.04.18 Germany Berlin @ Musik & Frieden

07.04.18 Germany Leipzig @ Hellraiser

08.04.18 Germany Weinheim @ Café Central

12.04.18 Germany Nürnberg @ Z-Bau

13.04.18 Switzerland Aarau @ Kiff

28.04.18 Germany Hannover @ Faust

29.04.18 Germany München @ Backstage