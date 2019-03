ARMORED SAINT und METAL CHURCH touren gemeinsam

Leider nur für drei Auftritte werden die beiden Bands zu uns kommen und eine Co-Headliner-Tour spielen. Hier sind die drei Termine:

16.7.2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

18.7.2019 Essen (DE) Turock

19.7.2019 Hamburg (DE) Gruenspan

Das ist natürlich viel zu wenig und vor allem: wo ist der Süden? Nun ja, beide spielen ja zusammen auf dem Bang Your Head-Festival, sie sind also zwei weitere Gründe, sich schnell ein Ticket für das Festval zu besorgen! Man sieht sich in Balingen!