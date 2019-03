WACKEN OPEN AIR 2019: 26 neue Bands

Ja, richtig gelesen, 26 zusätzliche Bands für das Riesenfestival sind bestötigt worden. Es handelt sich um ABORYM, ANGELUS APATRIDA, ASROCK, BABY FACE NELSON, CRAZY LIXX, CROBOT, DEATHSTARS, DIRTY SHIRT, ECLIPSE, HELLHAMMER (PERFORMED BY TOM WARRIOR’S TRIUMPH OF DEATH), LUCIFER STAR MACHINE, MONSTER MAGNET, NACHTBLUT, NORDJEVEL, PRONG, SAVAGE MESSIAH, SKEW SISKIN, THE DAMNED, THE LAZYS, THE NEW ROSES, THE QUIREBOYS, THE WILD!, URIAH HEEP, WARKINGS, WIEGEDOOD, ZURIAAKE

Damit sieht das gesamte Billing so aus: 1000 LÖWEN UNTER FEINDEN, ACRANIUS, AIRBOURNE, ALL HAIL THE YETI, ANTHRAX, AVATAR, BATTLE BEAST, BEYOND THE BLACK, BLACK STONE CHERRY, BLEED FROM WITHIN, BODY COUNT, BULLET FOR MY VALENTINE, CRADLE OF FILTH, CREMATORY, CRISIX, CRITICAL MESS, D-A-D, DARK FUNERAL, DELAIN, DEMONS & WIZARDS, DIE HAPPY, DIE KASSIERER, DOWNFALL OF GAIA, EISBRECHER, ELUVEITIE, EMIL BULLS, EQUILIBIRUM, EVERGREY, FOR I AM KING, FROG LEAP, GAMA BOMB, GERNOTSHAGEN, GIRLSCHOOL, GLORYFUL, GLORYHAMMER, GRAVE, HÄMATOM, HAMFERÐ, HAMMERFALL, HARPYIE, JINJER, JOACHIM WITT, KAIZAA, KÄRBHOLZ, KROKUS, LAGERSTEIN, LEGION OF THE DAMNED, LIFE OF AGONY, MANTICORA, MESHUGGAH, MICHALE GRAVES, MYRATH, NASHVILLE PUSSY, NASTY, NECROPHOBIC, NIGHT IN GALES, OF MICE AND MEN, OPETH, PARKWAY DRIVE, POWERWOLF, PRIMORDIAL, PROPHETS OF RAGE, QUEENSRŸCHE, RAGE & LINGUA MORTIS ORCHESTRA, ROSE TATTOO, SABATON, SANTIANO, SEPTICFLESH, SISTERS OF MERCY, SKYCLAD, SLAYER, SOIL, SUBWAY TO SALLY, SUIDAKRA, SWEET, TESSERACT, TESTAMENT, THE ADICTS, THE BOSS HOSS, THE CROWN, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, THE VINTAGE CARAVAN, THY ART IS MURDER, TORMENT, TRIBULATION, UFO, VAMPIRE, VELVET VIPER, VENOM INC., VERSENGOLD, VLTIMAS, VOGELFREY, WINDHAND, WITHIN TEMPTATION

Dazu der Kommentar: "Wir freuen uns, dass es uns erneut gelungen ist, eine volle Dröhnung für Headbanger zusammenzustellen", sagt Thomas Jensen. "Wie zuvor versprochen, sollte etwas für jeden harten Geschmack dabei sein und wir sehen auch über den Tellerrand. Etablierte Größen werden ebenso mit von der Partie sein, wie junge, aufregende Acts, denen wir ein Forum bieten, sich in die Herzen der Fans zu spielen. Noch ist unser Programm nicht komplett, es bleibt also spannend."

Cool, oder? Tickets gibt es .. allerdings schon seit geraumer Zeit keine mehr. Wer versucht, sich ein Ticket zu besorgen,sollte auf jeden Fall aufpassen, ein Orginal und keine Fälschung zu erwerben! Ansonsten hier als Appetithäppchen der offizielle Trailer des Festivals 2019: Youtube.