ARRIVAL OF AUTUMN kann besser ohne

Wird es schon wieder Herbst? Dann habe ich den Sommer verpasst. Zumindest behaupten das die kanadischen Brüllmetaller ARRIVAL OF AUTUMN, die gerade das Video zu dem Lied 'Better Off Without' von ihrem Zweitwerk "Harbinger", das kürzlich erschienen ist, online gestellt haben: Youtube.

Sänger Jamison Friesen kommentiert: "Wir freuen uns, der Welt unsere neueste Single, 'Better Off Without', sowie unser Album "Harbinger" präsentieren zu können! Die Reaktionen auf unsere Singles waren echt überragend, weshalb wir es kaum erwarten können, dass Ihr endlich in den Genuss des neuen Materials kommt und eure Matten dazu schütteln könnt!"