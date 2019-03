CONSTANTINE mit neuem Album mit vielen Bekannten

Der griechische Gitarrist hat seine siebenjährige Pause beendet und wird am Mintag sein neues Album 'Aftermath' veröffentlichen. Hier ist das Lied 'Press On Regardless': Youtube.

Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass das Lied von Ralph Scheepers eingesungen wurde. Das ist aber nicht der einzige Gaststar auf "Aftermath". Hier ist die Trackliste:

1. Bushido (Instrumental)

2. Hellfire Club - (feat. Bjorn ''Speed'' Strid)

3. Press on Regardless - (feat. Ralf Scheepers)

4. Another Day (feat. Apollo Papathanasio)

5. Holding on 'til the end (feat. Chris Clancy)

6. Deliver Us (feat. Apollo Papathanasio)

7. Elegy (feat. Bill Manthos)

8. War and Pain - (feat. Schmier)

Preorders nimmt der Rockshots-Webstore für nur 9,99 Euro zzgl. Versand entgegen!