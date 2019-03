ARRIVAL OF AUTUMN mit neuem Video

Die kanadischen Metaller ARRIVAL OF AUTUMN werden ihr Zweitwerk "Harbinger", das gleichzeitig ihr Nuclear Blast-Debüt darstellt, am 29. März auf den Markt bringen. Die Platte wurde von Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM) produziert und gemixt, gemastert wurde sie von Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE). Heute hat die Band ein Lyricvideo zur neuen Single 'Witness' online gestellt, das es hier zu sehen gibt:







"'Witness' erzählt vom Überlebenskampf, während alles um einen herum zu zerfallen scheint“, kommentiert Sänger Jamison Friesen. "Die Geschichte spielt in einer fiktional-apokalyptischen Welt, die an die »Mad Max«-Filme angelehnt ist. Der Protagonist spürt, dass er ein Held ist, auch wenn die Situation schier aussichtslos erscheinen mag."



"Harbringer" kann man ab sofort im Nuclear Blast Shop vorbestellen.