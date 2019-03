STARQUAKE mit Lyrik-Video

Nach vier langen Jahren erscheint am 29. März endlich der langersehnte Nachfolger zu "Times That Matter" der deutschen STARQUAKE. Origineller Weise wurde das neue Album mit dem Titel "Time Space Matter" betittelt. STARQUAKE entführt seine Hörer in eine Zeit, wo Gitarren und Hammond noch die Rockmusik beherrschten und das Gefühl vor Kalkül stand. Aus dem Album wurde bereits vorab ein Lyrik-Video zum Song Starquake veröffentlicht. YouTube.

