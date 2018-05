Das selbstbetitelte Album der US Amerikaner stammt schon von Ende letzten Jahres, doch jetzt hat die Band ein Video zu 'Alone In A Room' nachgeschoben: Youtube.

Zuvor gab es schon ein Video zu 'Into The Fire': Youtube.

Ein wirklich tolles Album!

