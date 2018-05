OZ zeigt das Herz des Tieres

Das letzte Album "Transition State" ist über AFM bereits seit Oktober 2017 in den Läden, da schieben die Finnen ein Video zu 'Heart Of A Beast' nach: Youtube.

Das Album enthält folgende Lieder:

Bone Crusher

Restless

Heart Of A Beast

Drag You To Hell

Whore Of Babylon

The Witch

In A Shadow Of A Shotgun

Never Close Your Eyes

The Mountain

Demonized

We'll Never Die

Sister Red

Midnight Screams