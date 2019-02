ASTRONOID: Album erschienen

Diese Band wurde im Jahre 2012 in Massachusetts gegründet und hat am 01.02.2019 mit dem gleichnamigen Album sein aktuelles Werk über das finnische Label Blood Music veröffentlicht. Geboten wird laut Eigenbeschreibung ein Mix aus Post Metal und Blackgaze. Um einen Eindruck zu erhalten, gibt es das gut gemachte Video zum Stück 'I Dream In Lines' zu hörensehen.

Das Album wird auf der Labelseite im übrigen im Pay What You Want- Modus angeboten.