ARRIVAL OF AUTUMN: Neues Album im März

Die Kanadier von ARRIVAL OF AUTUMN bringen am 29. März via Nuclear Blast ihr zweites Album heraus. "Harbinger" heißt die neue Platte und wird schon jetzt von der ersten Single-Auskopplung 'The Endless' flankiert. Sänger Jamison Friesen zum Album:

""Harbinger" soll eine Warnung an uns sein. Wir sollten mehr darauf achten, was auf der Welt passiert, und alles dafür tun, ihren Untergang zu verhindern."

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Leoni Dowidat Tags: harbinger the endless arrival of autumn