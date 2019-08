AS I LAY DYING: Zweiter Albumtrailer, Tourdaten

Die US Metalcore'ler erzählen in dem zweiten Trailer zum kommenden siebten Album "Shaped By Fire" etwas zu den Kompositionen und den Aufnahmen der Songs: Youtube.

Frontmann Tim Lambesis erzählt: "Wir haben die Scheibe größtenteils selbst produziert, aber wir wollen all die Hilfe, die wir von außen erhalten haben, nicht außer Acht lassen. Erneut mit Adam D arbeiten zu können, war wirklich klasse. Er hat Großes geleistet und uns bei der Fertigstellung der Arrangements sowie bei den Schlagzeugaufnahmen geholfen, sodass wir jene in unsere eigenen Studios mitnehmen und dort an ihnen weiterarbeiten konnten. Anschließend haben wir das Album in die Hände von Joseph McQueen gegeben, der sich um die gesamte Bearbeitung und zu guter Letzt auch um den Mix gekümmert hat."

Direkt nach dem Release wird die Band auf "Shaped By Fire Tour" gehen mit CHELSEA GRIN, UNEARTH, FIT FOR A KING:

27.09. D Leipzig - Haus Auensee

28.09. D Hamburg - Sporthalle

30.09. N Oslo - Rockefeller

01.10. S Stockholm - Fryshuset Klubben

02.10. DK Copenhagen - Amager Bio

03.10. D Berlin - Columbiahalle

04.10. CZ Prague - Forum Karlín

05.10. D München - Zenith

06.10. A Wien - Gasometer

07.10. H Budapest - Barba Negra

09.10. I Milan - Maggazzini Generali

10.10. CH Zurich - Volkshaus

11.10. F Grenoble - La Belle Electrique

12.10. E Barcelona - Sala Apolo

13.10. E Madrid - La Riviera

15.10. F Paris - Bataclan

16.10. B Brussels - Ancienne Belgique

17.10. NL Tilburg - 013

18.10. D Saarbrücken - E-Werk

19.10. D Köln - Palladium