AS I LAY DYING kündigt neues Album an, erstes Video, Tourdaten

Das Album wird das siebte Studiowerk der Amerikaner sein und am 20. September unter dem Namen "Shaped By Fire" erscheinen. Hier ist schon einmal der Titelsong: Youtube.

Das Album wird es in diesen Versionen geben:

- CD Digipak

- Black Vinyl

- Clear Vinyl

- Beer W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 2000) (USA)

- Bone W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 500) (USA)

- Red W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 250) (USA)

- Orange / Black Swirl Vinyl (Limited to 250) (USA)

- T-shirt Bundle (inkl CD digipak & T-Shirt: S-XXL) (USA)

und diese Lieder enthalten:

1. Burn To Emerge

2. Blinded

3. Shaped By Fire

4. Undertow

5. Torn Between

6. Gatekeeper

7. The Wreckage

8. My Own Grave

9. Take What's Left

10. Redefined

11. Only After We've Fallen

12. The Toll It Takes

Direkt nach dem Release geht die Band auf "Shaped By Fire Tour" mit CHELSEA GRIN, UNEARTH, FIT FOR A KING:

27.09. D Leipzig - Haus Auensee

28.09. D Hamburg - Sporthalle

30.09. N Oslo - Rockefeller

01.10. S Stockholm - Fryshuset Klubben

02.10. DK Copenhagen - Amager Bio

03.10. D Berlin - Columbiahalle

04.10. CZ Prague - Forum Karlín

05.10. D München - Zenith

06.10. A Wien - Gasometer

07.10. H Budapest - Barba Negra

09.10. I Milan - Maggazzini Generali

10.10. CH Zurich - Volkshaus

11.10. F Grenoble - La Belle Electrique

12.10. E Barcelona - Sala Apolo

13.10. E Madrid - La Riviera

15.10. F Paris - Bataclan

16.10. B Brussels - Ancienne Belgique

17.10. NL Tilburg - 013

18.10. D Saarbrücken - E-Werk

19.10. D Köln - Palladium