AS I LAY DYING zurück auf europäischen Bühnen!

Nach dem ersten Lebenszeichen der wiederbelebten Metalcore-Institution AS I LAY DYING in Form der Single 'My Own Grave' war es nur eine Frage der Zeit - und nun dürfen wir uns auf ein fettes Adventsschmankerl freuen: Im Dezember beehren uns die Kalifornier mit einer Vorweihnachtstour. Für folgende Daten und Orte sind bereits Tickets im deutschsprachigen Raum verfügbar:

01.12.18 - Bochum, Matrix

05.12.18 - Aarau, Kiff

07.12.18 - Wien, SiMM City

08.12.18 - München, Backstage Halle

09.12.18 - Karlsruhe, Substage

12.12.18 - Berlin, Musik & Frieden

13.12.18 - Hamburg, Logo

14.12.18 - Hannover, Musikzentrum

15.12.18 - Chemnitz, AJZ Talschock