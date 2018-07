THE UNITY beglückt mit neuem Album

Am 14. September veröffentlicht THE UNITY via SPV/Steamhammer mit "Rise" bereits ihr zweites Album. Der geneigte Fan hat dabei die Qual der Wahl, da es "Rise" in folgenden Formaten zu erwerben gibt:

Limitiertes Boxset (inkl. CD, 2LP, Flag, handsignierte Fotokarte, 6 Track Bonus CD, Patch, Sticker etc....), CD Digipak, 2LP Gatefold, Download und Stream.



Hier schon einmal die Trackliste:

01. Revenge 01:25

02. Last Betrayal 04:19

03. You Got Me Wrong 03:49

04. The Storm 04:52

05. Road To Nowhere 07:06

06. Welcome Home 04:26

07. All That Is Real 03:59

08. No Hero 05:17

09. The Willow Tree 04:23

10. Above Everything 03:52

11. Children Of The Light 04:51

12. Better Day 03:46

13. L.I.F.E. 05:20