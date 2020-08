ATHEIST und CADAVER geben neue Tourdaten bekannt

Die Tour musste wegen der Pandemie verschoben werden, aber das Gesamtpaket aus ATHEIST, CADAVER, SVART CROWN und FROM HELL bleibt bestehen:

17.02. DE Kassel - Goldgrube

18.02. DE Cottbus - Gladhouse

19.02. CZ Prague - Nove Chmelnice

20.02. SK Bratislava - Randall

21.02. RO Brasov - Club Rockstadt

22.02. RO Bucharest - Quantic Club

23.02. BG Sofia - Mixtape 5

24.02. HU Budapest - Barba Negra

26.02. IT Venice - Revolver Club

27.02. IT Rome - Orion Club

28.02. IT Milan - Slaughter Club

01.03. FR Marseille - Jas Rod

02.03. ES Barcelona - Sala Upload

03.03. ES Madrid - Sala Caracol

04.03. PT Lisbon - RCA Club

05.03. PT Porto - Metalpoint

06.03. ES Zaragoza - C.C. Valdefierro

07.03. FR Toulouse - L'Usine A Musique

08.03. FR Paris - Petit Bain

09.03. DE Mannheim - MS Connexion

10.03. DE Oberhausen - Kulttempel

11.03. NL Apeldoorn - Gigant

13.03. UK London - Underworld