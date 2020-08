MOTÖRHEAD: 40 Jahre

Klar, diese Gelegenheit sollte man sich als Plattenfirma nicht entgehen lassen, 40 Jahre eines Albums zu feiern. Wäre da nicht... bereits vor 12 Jahren eine Deluxe-Edition des Klassikers erschienen. So gibt es halt noch eine und Fans müssen sich entscheiden, ob die unveröffentlichte Live-Scheibe "Live from Whitla Hall, Belfast" vom 23.12.1981 das Geld wert ist. Und natürlich das 20-seitige Booklet mit Interviews und Fotos. Man hat aber noch ein bisschen Zeit, die Ausgabe wwird als 3-fach Vinyl und Doppel-CD sowie als Super-Duper-Riesendeluxe-Kiste für schlappe 130 Euro oder so erscheinen. Schaut mal selbst:

