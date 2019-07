ATLANTEAN KODEX - Artwork und Details zum dritten Album

Die Oberpfalz-Epiker ATLANTEAN KODEX werden ihr drittes Studioalbum "The Course Of Empire" als Doppel-LP und als CD am 13.09.2019 über Ván Records veröffentlichen. Es werden die folgenden zehn neuen Stücke enthalten sein:



1. The Alpha And The Occident (Rising From Atlantean Tombs) – 2:01

2. People Of The Moon (Dawn Of Creation) – 9:01

3. Lion Of Chaldea (The Heroes’ Journey) – 6:45

4. Chariots (Descending From Zagros) – 8:29

5. The Innermost Light (Sensus Fidei) – 3:34

6. A Secret Byzantium (Numbered As Sand And The Stars) – 8:55

7. He Who Walks Behind The Years (Place Of Sounding Drums) – 8:53

8. Spell Of The Western Sea (Among Wolves And Thieves) – 1:27

9. The Course Of Empire (All Thrones in Earth And Heaven) – 10:46

10. Die Welt von gestern (Abendland) – 2:43



Das Coverartwork "Armia" stammt von Mariusz Lewandowski, das Interieur des Booklets von Kodex Barbaricus. Alle weiteren Informationen zu Vorbestellungen, Bestellungen etc... sollen in Bälde bekannt gegeben werden. Ein frühzeitiger Verkauf soll bereits bei den Release-Shows im Rahmen des "DEAF FOREVER Birthday Bash" und der offziellen Release-Party beim "Storm Crusher Festival 2019" stattfinden.

