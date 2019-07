BLINK-182 mit neuem Album!

Die Punk-Rocker BLINK-182 veröffentlichen am 20.09.2019 via Columbia Records das neue Album "Nine".

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. The First Time

02. Happy Days

03. Heaven

04. Darkside

05. Blame It On My Youth

06. Generational Divide

07. Run Away

08. Black Rain

09. I Really Wish I Hated You

10. Pin the Grenade

11. No Heart To Speak Of

12. Ransom

13. On Some Emo Shit

14. Hungover You

15. Remember To Forget Me