ATLANTEAN KODEX - Digitales Livealbum geschenkt auf Bandcamp!

Die Oberpfalz-Epiker ATLANTEAN KODEX haben auf Bandcamp eine Mischpult-Aufnahme ihres Liveauftritts vom 28.03.2015 in Hall in Tirol als Livealbum "The Annihilation Of Tyrol" zum kostenlosen Stream und Download ("name your price") zur Verfügung gestellt. Das Konzert war von Bruder Cle und der Alpine Steel Crew organisiert worden.

Auf der Bandcamp-Seite gibt es auch weitere kostenlose Leckereien zum Hören und Herunterladen, wie etwa das 2012er-Demo "Goddess Rising" und die 2019er-Single "Sensus Fidei". Schaut also unbedingt mal hinein.

