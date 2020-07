HEXX mit neuer Single auf YouTube

Wie bereits berichtet, werden die Bay-Area-Power-Thrasher HEXX im Sommer ein neues Album an den Start bringen. Das fünfte Studioalbum wird den Titel "Entangled In Sin" tragen und auf High Roller Records erscheinen, und zwar auf Vinyl, CD und digital. Eine ebenfalls auf HRR erscheinende neue 7"-Single mit einer Neueinspielung des Bandklassikers 'Night Of Pain' ist inzwischen auf YouTube zu hören.

Weitere Informationen: www.facebook.com/officialhexx High Roller Records: www.hrrecords.de