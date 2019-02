ATROCITY: Termine für die

Die Band ATROCITY wurde für die diesjährige "Morbidfest Tour" bestätigt. Weiterhin sind I AM MORBID, VITAL REMAINS, SADIST bestätigt. Weitere Bands sollen folgen. An den Abenden wird jede Band ein besonderes Set spielen.



ATROCITY hat ein Potpourri aus den Alben der "OKKULT"-Reihe die beliebtesten Death-Metal-Klassiker zusammengestellt.



I AM MORBID wird Songs von den Alben "Altars Of Madness" (1989), "Blessed Are The Sick" (1991), "Covenant" (1993) und "Domination" (1995) zum Besten geben. Bei VITAL REMAINS kann man sich auf ein besonderes Set anlässlich des 30-jährigen Jubiläums freuen und SADIST präsentieren Songs vom aktuellen Album "Spellbound" sowie ältere Songs. Bei den Shows am 18. Mai sowie 19. Mai wird die Band VITAL REMAINS jedoch nicht dabei sein.



Folgende Termine sind bestätigt:



26.04.2019 DE Cottbus - Glad House*

27.04.2019 DE Hamburg - Kulturpalast*

28.04.2019 DK Aalborg - Studenterhuset*

30.04.2019 UK Manchester - Rebellion*

01.05.2019 UK Coventry - The Empire*

02.05.2019 UK London - The Underworld Camden*

03.05.2019 NL Apeldoorn - Gigant*

04.05.2019 NL Eindhoven - Effenaar*

07.05.2019 CH Saint-Maurice - Manoir Pub*

08.05.2019 FR Marseille - Jas'Rod*

09.05.2019 ES Barcelona - Sala Salamandra*

10.05.2019 ES Madrid - Sala Caracol*

11.05.2019 ES Murcia - Sala Gamma*

12.05.2019 PT Lisboa - LAV*

15.05.2019 IT Milan - Legend Club*

16.05.2019 DE Ingolstadt - Eventhalle Westpark*

17.05.2019 DE Mannheim - MS Connexion Complex*

18.05.2019 DE Zwickau - Club Seilerstrasse*

19.05.2019 CZ Praha - Storm Club*



* Morbidfest EU/UK Tour 2019

