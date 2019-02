CONVERSATIONS WITH NICK CAVE: Termine veröffentlicht

Nach einer ausverkauften Tournee in Australien und Neuseeland will NICK CAVE sein einzigartiges Konzept "Conversations with Nick Cave" nun auch in Europa und Großbritannien den Fans vorstellen.



An einer Reihe von Abenden setzt er sich auf die Bühne, beantwortet Fragen aus dem Publikum, singt einige seiner Stücke und sitzt ebenfalls am Flügel. Von NICK CAVE als "eine Übung in der Konnektivität" beschrieben, ist kein Thema heilig und das Publikum wird ermutigt, mutig und herausfordernd, konfrontativ und furchtlos zu sein.



Die Beziehung zwischen dem Künstler und seinem Publikum war immer offen und intensiv, wurde aber während seiner letzten Shows mit den BAD SEEDS noch weiter vertieft, was als Inspiration für diese unkonventionellen und einzigartigen Abende dient, die gänzlich improvisiert und vor allem komplett unmoderiert ablaufen.



"I thought that a direct conversation with the audience might be valuable - in the recent live shows we have all shown a kind of willingness to open up.", so der Sänger.



Wer "CONVERSATIONS WITH NICK CAVE"-An Evening of Talk and Music erleben möchte, der hat zu folgenden Terminen die Gelegenheit:



13.05.2019 Hamburg - Friedrich-Ebert-Halle

15.05.2019 Berlin - Admiralspalast

16.05.2019 Düsseldorf - Tonhalle



Tickets gibt es ab Donnerstag, den 21. Februar, 10 Uhr ab 68,00 Euro zzgl. Gebühren auf nickcave.com und eventim.de.

