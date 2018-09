ATTACKER: Neue EP ab sofort erhältlich.

Über das italienische Label Metal On Metal Records ist seit vorgestern die neue EP "Armor Of The Gods" der US-Metaller ATTACKER erhältlich. Das Scheibchen enthält vier neue Studioaufnahmen sowie zwei Livemitschnitte vom "Up The Hammers"-Festival in Athen.



Trackliste:

1. Armor of the Gods

2. Frightmare

3. Skinwalker

4. Gallows Hill

5. World Destroyer (live)

6. Glen of the Ghost (live)



Total playing time: 34:55

Hörproben gibt es auf Bandcamp, wo auch die Downloads käuflich erworben werden können. Den physischen Release als MCD gibt es im Webshop des Labels.