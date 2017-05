ATTIC: Neues Album erscheint im August

Die deutsche Metal-Band ATTIC wird am 18.08.2017 ihr neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Sanctimonious" und wird via Ván Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:



01. Iudicium Dei

02. Sanctimonious

03. A Serpent In The Pulpit

04. Penalized

05. Scrupulosity

06. Sinless

07. Die Engelmacherin

08. A Quest For Blood

09. The Hound Of Heaven

10. On Choir Stalls

11. Dark Hosanna

12. Born from Sin

13. There Is No God



Zum Song 'The Hound Of Heaven' ist bereits ein Video verfügbar.

