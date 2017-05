25. Gößnitz Open Air: Programm verfügbar

Das kleine aber feine Festival in Gößnitz geht 2017 in die 25. Runde. Vom 04.08. bis 06.08.2017 werden wieder zahlreiche Bands zum Gößnitz Open Air auftreten.



Mit dabei sind:



BLACKY & CO

CRUSHING CASPARS

DOUBLE VISION

ENSIFERUM

GASMAC GILMORE

HAGGARD

HEIDEVOLK

KING KONG CALLS

LORD BISHOP

MAINPOINT

OSAKA RISING

OST + FRONT

PRIMORDIAL

SAMAVAYO

SUBWAY TO SALLY

THE LATERISER

WEISSGLUT



Den genauen Zeitplan findet iher in der Übersicht.



Wie gewohnt gibt es keine territoriale Trennung zwischen Bühne und Zeltplatz sowie entspanntes Zelten neben dem Auto. Man kann 60 m vor der Bühne Campen (wenn man das denn möchte) oder hinter dem Bahndamm ganz in Ruhe. Das Alles ohne Limit an Speisen- und Getränkemitnahme. Alle Preise in Bezug auf Nahrungs- und Genussmittel werden auf dem gewohnten niedrigen Niveau bleiben (z.B. Bier 0,4 l – 2,00 Euro).



Karten gibt es für 46,00 Euro inkl. Park- und Zeltplatz im Vorverkauf.



Quelle: www.openairgoessnitz.de Redakteur: Swen Reuter Tags: goessnitz open air 2017 festival blacky co crushing caspars double vision ensiferum gasmac gilmore haggard heidevolk king kong calls lord bishop mainpoint osaka rising ostfront primordial samavayo subway to sally the lateriser