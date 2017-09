AT THE GATES: Neuer Gitarrist vorgestellt

Nachdem bereits im März bekanntgegeben wurde, dass Gründungsmitglied Anders Björler die Band verlassen hat, haben AT THE GATES heute ihren neuen Gitarristen vorgestellt. Zukünftig wird Jonas Stalhammar die zweite Gitarre übernehmen. Stalhammar spielt auch in der zweiten Band von AT THE GATES-Fronter Tomas Lindberg THE LURKING FEAR, sowie bei CRIPPLED BLACK PHOENIX und GOD MACABRE.

Zusätzlich haben die Schweden mitgeteilt, sich im November wieder ins Studio zu begeben, um den Nachfolger zum 2014er-Album "At War With Reality" einzuspielen.