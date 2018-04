AT THE GATES mit Video Nr. Drei zum neuen Album

Nachdem man bereits den Titeltrack und den Song 'A Stare Bound In Stone' als Video veröffentlicht hat, hat AT THE GATES mit dem Video zu 'Daggers Of Black Haze' den dritten Song vom neuen Album "To Drink From The Night Itself" (VÖ am 18.05.2018) rausgehauen.

Viel Spaß!