E-Tropolis Festival 2019: Erste Bands bestätigt und Vorverkauf gestartet

Für das E-Tropolis Festival 2019 in der Oberhausener Turbinenhalle sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:



APOPTYGMA BERZERK

SUICIDE COMMANDO

SOLAR FAKE

[:SITD:]

[X]-RX

FUTURE LIED TO US



Das Festival findet am 16.03.2019 statt. Bereits am 15.03.2019 wird es in der Turbinenhalle 2 eine Pre-Party geben. Der Vorverkauf hat heute begonnen. Tickets gibt es im Amphi-Shop sowie bei CTS/Eventim-Vorverkaufsstellen.

