Stolze sechs Studioalben hat AUDREY HORNE in 17 Jahren Band-Existenz bereits vorzuweisen, eines gefeierter als das andere. Dennoch hat sich die norwegische Formation einen noch größeren Teil ihrer Fanschar durch ihre energiegeladenen Live-Auftritte erspielen können. Wer AUDREY HORNE bereits "on stage" erleben durfte, wird wissen warum!

Ein Live-Album zu veröffentlichen lag also auf der Hand und Napalm Records wird durch die Veröffentlichung am 28. Februar 2020 mit Sicherheit für so manche Party in so manchem heimischen Fan-Wohnzimmer während des Erstkontakts mit "Waiting For The Night" sorgen. Aufgenommen beim "USF Verftet" und dem "Bergfesten" in ihrer Heimatstadt Bergen, lässt uns die Truppe zu insgesamt 16 Tracks ihres bisherigen Schaffens feiern.

Konkret sind folgende Nummern auf "Waiting For The Night" (das übrigens auch als Vinyl sowie als Digipak-CD inkl. einer BluRay und als Earbook zu haben sein wird) enthalten:

1. This Is War

2. Audrevolution

3. Youngblood

4. Blackout

5. Pretty Little Sunshine

6. Out Of The City

7. Sail Away

8. Midnight Man

9. Light Your Way

10. California

11. Weightless

12. Threshold

13. Blaze Of Ashes

14. Waiting For The Night

15. Redemption Blues

16. Straight Into Your Grave

Wer es nicht mehr erwarten kann, darf sich schon mal den 'Redemption Blues' reinziehen: