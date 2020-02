AUGUST BURNS RED: Neuer Song, neues Album

Diesmal hat's länger als zwei Jahre gebraucht: Heimlich, still und leise hat die Metalcore-Institution AUGUST BURNS RED ihr neues Album "Guardians" fertig gestellt, das am 3. April 2020 bei Fearless Records erscheinen soll. Vorab gibt es mit 'Defender' den ersten Song:

https://www.youtube.com/watch?v=48L67oBBvHQ

Auch die Tracklist wurde bereits bekannt gegeben:

01. The Narrative

02. Bones

03. Paramount

04. Defender

05. Lighthouse

06. Dismembered Memory

07. Ties That Bind

08. Bloodletter

09. Extinct by Instinct

10. Empty Heaven

11. Three Fountains