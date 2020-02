THE STROKES: Deutschlandkonzert für Berlin bestätigt

Am Silvester-Abend gab die Garage-Rock-Band THE STROKES ein Konzert im New Yorker Barclays Center. Bei diesem Konzert kündigten sie ein neues Album für 2020 an.



Nun folgte die Meldung, dass die Band drei Konzerte in Europa spielen wird, davon ein Konzert in Deutschland.

Folgende Termine sind bestätigt:

14.02. Berlin-Columbiahalle

18.02. Paris-Olympia

24.02. Belfast-Waterfront Hall



Der Vorverkauf hat bereits begonnen.