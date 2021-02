AUGUST BURNS RED: Reprise in der Krise

Das Wortspiel hinkt semantisch, sieht aber gut aus. Und hört sich gut an. AUGUST BURNS RED hat sich gefragt, wie sich ihre zumeist lauten Stücke "medieval" anhören und haben daher 'Extinct by Instinct' einer Ruhekur unterzogen, was die Vielschichtigkeit ihrer Musik aber eher noch unterstreicht. Ausserdem geht es - dem aktuellen Meer- und Wald- Trend folgend auch optisch um dunkle Wellen.

Quelle: Fearless Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: august burns red neues stück single reprose akustik medieval powermetalde