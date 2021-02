Maxi Nil von JADED STAR zu Gast im Pommesgabel-Podcast

Maxi Nil war bei Marcel und Pia zu Gast im Pommesgabel-Podcast! Sie ist Sängerin und Mastermind von JADED STAR, war früher bei VISIONS OF ATLANTIS und erreichte in ihrer Heimat Griechenland Bekanntheit als Vocal Coach bei The Voice Of Greece.

Im Podcast sprechen wir über das aktuelle Album "Realign", die griechische Metal-Szene und Maxi verrät, mit wem sie gerne mal ein Duett singen würde.

Die Folge könnt ihr hier anhören: http://powermetal.de/content/artikel/show-Pommesgabel-Folge_18__JADED_STAR,10005-1.html