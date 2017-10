Am 13. und 14. Oktober 2017 steigt in Hameln das Autumn Moon Festival. Über 40 Bands aus unterschiedlichen Genres werden sich an insgesamt 5 Spielorten (Rattenfängerhalle, Sumpf- blume, Schiff Holzminden, Outdoor Stages & Papa Hemmingways) auf den Bühnen die Klinke in die Hand geben - es verspricht schon jetzt ein stimmungsvoller Ausklang der Festival- und eine gebührende Willkommensfeier der Indoor-Saison zu werden.



Das gesamte Line-Up:

Peter Heppner

Joachim Witt

Suicide Commando

Faun

Front 242

Beborn Beton

Letzte Instanz

Vlad in Tears

Herzleid (Tribute to Rammstein Show)

The Beauty of Gemina

Block Brothers

Stoneman

Merciful Nuns

Psyche

Beyond Obsession

The O’Reillys and the Paddyhats

Heldmaschine

Drescher

[x]-Rx

Kite

Godex

Inkubus Sukkubus

Burn

The Rain Within

Monica Jeffries

Black Magic Fools

MicroClocks

Drawing Circles

Taina

Kochkraft durch KMA

MacCabe & Kanaka

Red Zebra

Barbar’O’Rhun

Fuchsteufelswild

Gasmac Gilmore

Celtica Pipes Rock

Klimt 1918

Irdorath

Reliquiae

Elferya

The Mary Hart Attack

Brigada Pirata

La Kejoca

Neben dem Live-Programm erwartet die Besucher auch Lesungen, Workshops, Kunst- austellungen, DJ Sets bis in den Morgenstunden und einen mystischen Halloween Markt.

