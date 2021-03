AVALAND mit weiterem Clip

Der nächste Titel vom neuen Album "Theater Of Sorcery", den die Symph-Metal-Band AVALAND aus Frankreich vorstellt, ist 'Let The Wind Blow'. Der Langspieler soll am 2. April erscheinen.





