AVANTASIA: Dritter Interviewtrailer veröffentlicht

Heute wurde der dritte und letzte Interviewtrailer zum am kommenden Freitag erscheinenden neuen AVANTASIA Album "Moonglow" veröffentlicht.



In diesem spricht Tobias Sammet darüber, was ihn zu "Moonglow" inspiriert hat.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: avantasia moonglow tobias sammet