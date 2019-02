Ragnarök: Line-up verdichtet sich

Mit dem jüngsten Neuzugang, den färöischen Viking-Volkern TYR, dürften nicht mehr allzu viele Bands fürs diesjährige Ragnarök Festival fehlen. Bislang geben sich in Lichtenfels Bands wie die schwedische Black-Metal-Institution NAGLFAR, deren norwegischen Nachbarn BORKNAGAR, die finnischen Wikinger ENSIFERUM und die Ami-Thrasher SKELETONWITCH die Klinke in die Hand. Aus Österreich stoßen die Düsterheimer von DORNENREICH und HARAKIRI FOR THE SKY hinzu, Deutschland ist bislang mit den Hessen AGRYPNIE, den Westfalen EIS und den Saarländern THE SPIRIT düster bis hart vertreten.



Das Ragnarök Festival findet vom 26. bis 27. April 2019 in der Stadthalle Lichtenfels statt. Das Besondere: Es gibt zwar zwei Bühnen nebeneinander, auf denen jedoch abwechselnd gespielt wird, so dass es zu keinen Überschneidungen bei den Auftritten kommt. Bei der mittlerweile 15. Auflage dürfen neben einem Wikinger-Markt und reichlich Met natürlich auch die obligatorischen Autogrammstunden nicht fehlen. Übernachtet werden kann in einer Schlafhalle oder dem Campingplatz nebenan, eine Auswahl von Hotels und Pensionen in der Nähe findet ihr hier.



Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Festivalhomepage.

