AVANTASIA und das Kind des Rabens

Tobias Sammett legt mit der Single 'The Raven Child' auch eine neue Hörprobe für sein kommendes Album "Moonglow" vor: Youtube.

Das Album wird am 15. Februar 2019 erscheinen und kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden und zwar als CD, Digibook (36 pages), 2CD-Artbook (64 pages), 2LP (different colours) in gatefold, BOX (Digibook + CD in sleeve + 2LP (ice blue + dark blue marble) in gatefold + bonus 10" (black) in sleeve + signed photo card + certificate + poster).. Die Single kann man digital bereits kaufen.