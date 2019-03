AVANTASIA veröffentlicht Lyrikvideo zu 'Alchemy', Tourdaten

Tobias Sammet hat uns mit "Moonglow" mal wieder ein tolles Album vorgesetzt, aus dem er nun einen weiteren Song in Videoform im Internet zur Verfügung stellt. Damit man auch richtig mitgrölen kann, gibt es dazu auch gleich den Text. Hier ist 'Alechmy', bei dem Geoff Tate von OPERATION MINDCRIME (Ex-QUEENSRYCHE) das Mikrophon übernommen hat: Youtube.

Unsere musikalischer Tausendsassa wird das projekt auch wieder auf die Bühne bringen. Das letzte Mal, als ich AVANTASIA gesehen habe, war das großes Kino, also holt euch eure Tickets schnell, ich denke, da werden bald einige Gigs ausverkauft sein:

27.03.2019 Slowakei, Presov, Tatran Handball Aréna

28.03.2019 Slowakei, Bratislava, Hant Aréna

30.03.2019 Deutschland, Kaufbeuren, All Karthalle

31.03.2019 Italien, Milan, Alcatraz

02.04.2019 Tschechien, Prague, Forum Karlin

03.04.2019 Deutschland, Berlin, Huxley´s

05.04.2019 Deutschland, Ludwigsburg, Arena

06.04.2019 Deutschland, Bamberg, Brose Arena

08.04.2019 Deutschland, Fulda, Esperanto Halle

09.04.2019 Deutschland, Saarbrücken, Saarlandhalle

10.04.2019 Frankreich, Paris, Olympia

12.04.2019 Deutschland, Osnabrueck, OsnabrueckHalle

13.04.2019 Deutschland, Hamburg, Mehr! Theater

14.04.2019 Deutschland, Oberhausen, Koenig Pilsener Arena

16.04.2019 England, London, The Forum

18.04.2019 Deutschland, Offenbach, Stadthalle

19.04.2019 Schweiz, Pratteln, Z7

20.04.2019 Schweiz, Pratteln, Z7

21.04.2019 Schweiz, Pratteln, Z7

24.04.2019 Spanien, Bilbao, Santana 27

26.04.2019 Spanien, Barcelona, Razzmatazz 1

27.04.2019 Spanien, Madrid, Palacio Vistalegre

02.05.2019 Schweden, Stockholm, Arenan

04.05.2019 Russland, Moscow, Glav

06.05.2019 Hungary, Budapest, Barba Negra Track

09.05.2019 Japan, Tokyo, Akasaka Blitz,

12.05.2019 Australia, Sydney, Metro Theatre

14.05.2019 Australia, Melbourne, The Forum

17.05.2019 USA, San Jose, CA, National Civic

19.05.2019 USA, Anaheim, CA, City National Grove

21.05.2019 USA, Chicago, IL, Patio Theater

23.05.2019 Canada, Montreal, QUE, Metropolis

24.05.2019 USA, Worchester, MA, The Palladium

26.05.2019 Mexico, Mexico City, Auditorio BlackBerry

29.05.2019 Chile, Santiago, Teatro Caupolica

31.05.2019 Argentinien, Buenos Aires, Teatro Flores

02.06.2019 Brasilien, São Paulo, Espaço das Américas

11.07.2019 Tschechien, Vizovice, Masters Of Rock 2019,

13.07.2019 Deutschland, Balingen, Bang Your Head 2019

11.08.2019 Belgien, Kortrijk, Alcatrez Festival

15.08.2019 Deutschland, Dinkelsbühl, Summer Breeze 2019

18.08.2019 Bulgaria, Varna, Varna Rock 2019

23.08.2019 Deutschland, Gießen, Giessener Kultursommer